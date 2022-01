'Un planeta submergit pel plàstic', nova exposició al Museu de l'electricitat

EncampEl MW Museu de l'electricitat de FEDA acull des d'aquest dimecres, i fins a final d'any, l'exposició 'Un planeta submergit pel plàstic' del fotoperiodista James Whitlow Delano, qui resideix des de fa més de vint anys al Japó, amb la voluntat de conscienciar a la població i als infants i joves dels efectes nocius pel medi ambient que genera l'ús en massa de plàstics no biodegradables i la necessitat de treballar per la sostenibilitat. La mostra ha estat possible gràcies a la col·laboració de la parapública i l'ambaixada francesa i es du a terme en el marc de les activitats programades durant l'actual edició de la Saison culturelle per promocionar la cultura francesa a Andorra.

"La voluntat és conscienciar de la importància que té el consum de plàstic en diferents vies", com per exemple quan "comprem, consumim, el guardem" i, sobretot "de la necessitat d'adquirir bons hàbits de consum i tenir molt present la sostenibilitat", ha manifestat la directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, durant la presentació de l'exposició. I ha explicat que al llarg del seu recorregut mostra les diferents etapes en les quals la humanitat utilitza el material, tot indicant que "podem triar quan anem a comprar".

Jiménez ha recordat la línia de treball de la parapública envers la sostenibilitat i la sensibilització de la població i ha assenyalat que, tot i que l'exposició se centra en països asiàtics com Malàisia, Filipines i l'Índia, també compta amb imatges que mostren espais en els quals "no sabríem distingir si és Andorra o qualsevol país veí".

Per la seva banda, l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, ha posat en relleu la bona col·laboració entre la institució i FEDA i ha ressaltat que a banda de l'exposició, també es preveuen dur a terme diferents tallers i xerrades amb la intenció d'acostar als més joves, a través dels centres escolars, la necessitat de reduir l'ús dels plàstics no biodegradables que damnifiquen el medi ambient a Andorra i arreu del món. A més, ha apuntat que és necessari canviar la metodologia amb la qual s'opera en diversos àmbits, com per exemple els embalatges, per millorar la sostenibilitat.

Les imatges captades pel fotoperiodista Whitlow mostren que els residus plàstics són arreu del món a través de la cadena que segueix el material, des dels productes fins a la seva descomposició, amb la voluntat d'evidenciar aquesta gran problemàtica pel medi natural i fer prendre consciència a la població.

Cooperació francoandorrana per les vacunes

D'altra banda, l'ambaixador de França ha refermat la bona col·laboració entre Andorra i França per a l'enviament de vacunes per lluitar contra la Covid-19. Així doncs, ha recordat que a finals de desembre el país veí del nord, a demanda del Principat, va fer arribar vaccins de Moderna per a l'administració de terceres dosis. Tribolet, qüestionat sobre la possibilitat de rebre més vacunes provinents del país, ha manifestat que les autoritats andorranes duen a terme comandes per tenir estoc suficient, però ha exposat la qüestió relativa a la caducitat d'aquestes, per la qual s'intenta regular l'enviament de vaccins d'acord amb la necessitat per evitar-ne el malbaratament.