Plata per Andorra en el Nations Team Event del Trofeu Borrufa

L'equip Andorra 2 que va prendre part ahir en el Nations Team Event del Trofeu Borrufa va aconseguir una meritòria plata, només superats per l'equip espanyol. Així doncs, el conjunt format per Jordi Tàpies, Ainhoa Piccino, Martin Auder i Isona Cerro, va acabar en aquesta segona posició, superant a l'equip Andorra 1 en quarts de final i també altres de molt competitius com és el cas de la Gran Bretanya, o especialment el francès, a qui han batut en una ajustada semifinal. Cal recordar que la prova, que es va disputar a la pista del Canaro, és un eslàlom gegant paral·lel que es realitza per països, i que té la particularitat de ser una prova nocturna, a més de tenir un gran component d'emoció.

Aquest però no va ser l'únic metall de la delegació andorrana ahir, ja que en supergegant masculí sub16, Quim Magan (56.17) va fer plata, quedant només a tres centèsimes del guanyador, l'espanyol Roger Barceló, mentre que la tercera posició va ser per a l'estonià Markus Mesila. La resta de participants andorrans van aconseguir entrar al top10. Així Marc Delgado amb 56.65 va fer 4t, Nico Daban amb 56.74 5è, mentre que Maià Font i Jordi Tàpies van finalitzar en 9a i 10a posició respectivament.

En la mateixa prova de categoria femenina, Fiona Pou (57.19) ha aconseguit una plata, en ser només superada per la britànica Emili Turner (56.96); el bronze ha estat per a l'espanyola Maria Abad. La delegació andorrana va completar una gran participació, i Lia Escabrós va aconseguir classificar-se en quarta posició. La resta d'integrants de l'equip van ser Emma Ledesma (6a), Mar Gardella (7a) i Isona Cerro (12a).

La quarta plata de la jornada va arribar en la categoria sub14, de la mà de Martin Auder (56.85), que va finalitzar en segona posició en la prova de supergegant, només superat pel britànic Hamish Blyth (56.60). La tercera posició va ser per a l'espanyol Javier Fernàndez. Els altres integrants de la delegació andorrana van tenir també una participació destacada: Jan Visa va fer 6è, mentre que Jordi Rogel va ser 8è. En categoria femenina, el triomf va ser per la gran dominadora d'aquest Borrufa, Anse Appels. La millor classificada del Principat va ser Candela Mortés, que va acabar en quarta posició. Etna Pous (6a) i Ainhoa Piccino (8a) van entrar en el top10.