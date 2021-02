Una pluja de fang mai vista al país

Andorra la VellaEl ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha informat que aquest dissabte que s’ha registrat al Principat un episodi de contaminació temporal en l'ambient respirable degut a una intrusió de massa d’aire africana, un fenomen conegut com calima o calitja. Durant la passada nit s’han produït gotellades que han ajudat a dipositar la pols e suspensió, un fet que pot repetir-se més feblement durant la tarda i nit de dissabte. A partir de diumenge, segons apunta el Servei Meteorològic, s’espera un canvi en la direcció del vent.

Així, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ja va anunciar ahir que la qualitat de l’aire a Andorra es veuria afectada aquest cap de setmana per aquest fenomen. Tal com ha explicat el ministeri a través d'un comunicat, les intrusions de masses d’aire amb pols provinents del Sàhara són naturals i força recurrents, ja que el vent eleva les partícules de pols i les transporta. No obstant, els nivells recollits aquest dissabte al matí són els més alts registrats a Andorra des que se’n va començar a fer el seguiment el 2005.

A les 10 del matí del dissabte s’ha registrat el valor més alt, de 979 μg/m3 PM10, que duplica la xifra fins ara més alta –recollida l’11 de desembre del 2009–, per bé que el valor ja ha anat disminuint durant el matí. De fet, el Servei Meteorològic ha apuntat que aquesta tarda la intrusió s’anirà enretirant i, per tant, la qualitat de l’aire, millori progressivament. D’aquesta manera, i tenint en compte que a partir de 50 μg/m3 de PM10 es considera que el nivell de qualitat de l’aire és deficient o dolent, es recomana a les persones de risc que moderin l’activitat a l’aire lliure i a la ciutadania que eviti qualsevol acció que pugui afegir més partícules en suspensió a l’atmosfera. En aquest sentit, s’han anul·lat les enceses de foc previstes.

Finalment, el Govern recorda que cal tenir en compte que les partícules depositades sobre el mantell nival poden interactuar amb aquest, afavorint-ne una ràpida transformació que podria afectar les condicions de qualitat i estabilitat de la neu durant els propers dies.