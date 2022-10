Pluja de multes als motoristes arran del tancament del Parc Central

Andorra la VellaUna usuària ha mostrat a les xarxes socials que l'han multat per aparcar a un lloc inadequat a la capital. Tanmateix, ha aprofitat el fet per manifestar que els motoristes no disposen d'opcions per deixar els seus vehicles. "On voleu que posem les motos si ens heu tret el dret d'aparcar als carrers i ens heu tancat el Parc Central? Us molestava tant la moto?", es pregunta la usuària.

La circulació? Era una carrega i descarrega? Cordons Conxita! Que cada cop t'assembles mes a la Colau! Ja no entenc el que pinteu a Terra! — Ingrid G.Landero (@ilandero) 19 de octubre de 2022