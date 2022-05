Podi de Cardalús a València

Andorra la VellaXavi Cardelús sumat avui el primer podi de la temporada al Moto2 European Championship en acabar tercer a la cursa que s'ha disputat al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana.

L'andorrà ha hagut de remuntar a la part inicial de la cursa després de perdre posicions a la sortida i al llarg de la primera volta i, 4 voltes després ja havia recuperat cinc llocs, però aquí ha arribat la principal dificultat perquè s'ha afluixat el puny esquerre de la seva moto, l'ha acabat perdent i ha hagut de fer la resta de la cursa amb problemes a les frenades i acceleracions perquè no tenia una bona subjecció amb la mà esquerra.

Tot i els problemes ha acabat instal·lant-se al tercer lloc final i sumar-ne els 16 punts corresponents que són molt valuosos per recuperar el terreny perdut a causa de les lesions de la mà i l'esquena i la caiguda a la primera cursa d'Estoril.

El pilot de Promoracing valora d'aquesta manera el bon resultat de la segona cita de la temporada del Moto2 European Championship: "Estic molt content d'aquest primer podi de la temporada. Abans de començar sabíem que el quart lloc era perfectament accessible i que tindríem opcions de lluitar pel tercer. No he fet una bona sortida i la cosa s'ha complicat als primers revolts fins al punt que al primer pas per la ratlla d'arribada ocupava el desè lloc. A partir d'aquest moment m'he centrat sobretot a anar fent el meu ritme. Tot i això, a la cinquena volta han arribat les dificultats perquè se m'ha afluixat el puny esquerre que és el que havíem adaptat per la lesió de la meva mà i he estat a punt de caure. A partir d'aquí he fet la resta de la cursa sense punt i amb la mà relliscant i passant problemes en aquells punts on més força havia de fer, però tenia clar on em podia defensar del pilot amb qui m'he disputat el tercer lloc i ho he aconseguit. És un molt bon resultat tenint en compte les dificultats físiques, que ja han anat millorant i el que m'ha passat amb el puny esquerre".

La pròxima prova de l'Europeu de Moto2 es disputarà el cap de setmana del 12 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya.