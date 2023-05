Polèmica pel comiat d'una treballadora a Puigcerdà per motius lingüístics

Andorra la VellaL'entitat catalana 'Plataforma per la Llengua' ha denunciat públicament el comiat d'una treballadora d'una cadena de supermercats Veritas a Puigcerdà. A més, han fonamentat la crítica amb un àudio del moment del comiat. En l'àudio l'encarregat reconeix que han decidit que deixi de treballar a l'establiment per motius lingüístics després que dos treballadors de l'empresa es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els responia en català quan s'havien adreçat en castellà. 'Plataforma per la llengua' ha anunciat que presentarà una demanda als jutjats, ja que consideren que ha estat discriminada per raó de llengua. Els fets van tenir lloc el 31 de març, quan la treballadora va rebre una carta de l'empresa on li deien que no superava el període de prova.