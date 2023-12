Polèmica pel programa de 'Joc de Cartes' a Andorra

Andorra la VellaEl primer 'Joc de Cartes' internacional va tenir a Andorra i va emetre's aquest dimecres a TV3. Es tracta d'un programa on diferents restauradors entren en competició oferint plats dels respectius negocis mentre puntuen les experiències culinàries de la resta i on, finalment, es proclama un guanyador en funció de les puntuacions atorgades. El programa va assolir els 404.000 espectadors.

Els restaurants que hi competien eren Borda Patxeta, a Canillo, propietat de Paqui Pavon; L'Era d'en Jaume, en Llorts, comandat pel xef Pep Ramos; La Cantina dels Racons, també a Canillo, al càrrec de Geraldina Vieira; i La Cort del Popaire, a Soldeu, al capdavant del qual està AlexKimchella. El programa ha estat dur en alguns moments pels retrets entre els concursants. El factor més complicat ha estat l'acusació envers La Cantina dels Racons perquè els altres participants consideren que no és borda. El motiu: està feta de fusta i no de pedra.

Jordi Torres, ministre de Turisme, assegura que no entén "quines ganes té la televisió catalana de donar mala imatge del nostre país". A més, s'ha afegit a l'opinió de Jordi Cinca, que diu que sap greu la "imatge que pot haver quedat de la restauració a Andorra".