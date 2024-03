Polèmica a Twitter per les crítiques del periodista Jordi Galves a la bandera andorrana

Andorra la VellaUna polèmica a Twitter ha esclatat després que el periodista català Jordi Galves publiqués un comentari crític sobre la bandera d'Andorra. En el seu missatge, Galves afirmava que la bandera andorrana era "una combinació de les banderes de França i Espanya" i la qualificava com "més ofensiva que la bandera espanyola" per als patriotes catalans independentistes. Aquesta declaració va provocar una resposta immediata per part d'usuaris de la comunitat andorrana, que van rebutjar les afirmacions de Galves i van defensar amb fervor la seva bandera nacional.

"Per ara és l'únic país amb el català com la llengua de l'estat. Els meus respectes", va comentar un usuari en defensa de la bandera andorrana, mentre que un altre va expressar: "Els andorrans estem orgullosos de la nostra bandera. Si no t'agrada, em sembla fantàstic. No és la teva". Posteriorment, Galves va matisar el seu comentari dient: "Jo no odio uns símbols que no són andorrans. Ho torno a dir. Teniu una bandera colonial feta fa quatre dies pels coprínceps. És una barreja de la bandera espanyola i la francesa."