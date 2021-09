La policia alerta d'intents d’estafes massives en vendes d’articles de segona mà en pàgines web

Andorra la VellaLa policia ha informat que darrerament han rebut diverses denúncies d'intents d’estafes massives en vendes d’articles de segona mà en pàgines web, tipus Wallapop, Facebook o altres.

D'aquesta sembla que quan les persones posen els productes a la venda, els suposats compradors els contacten primer mostrant interès. Després, els expliquen que no poden recollir-lo i que enviaran una empresa comercial que els donarà els diners convinguts en un sobre i s’emportarà l’objecte.

Passats uns dies, els tornen a escriure i els expliquen que aquesta suposada empresa demana un suplement en concepte d’assegurança. Així, reclamen al venedor que ho pagui a l’avança a través a una pàgina web i li diuen que afegiran aquest import als diners ja pactats i que s’entregaran en el sobre. Posteriorment van exigint més diners amb qualsevol excusa, amenaçant de reclamar a l’Interpol si no es fa el pagament.

Des del Cos de Policia es recomana que, en les transaccions per internet es tingui especial compte amb el llenguatge utilitzat per l’interlocutor; així, destaquen que és sospitós si sembla que el text està traduït directament d’un altre idioma. També es recorda que, normalment, les empreses comercials i/o de transport, utilitzen adreces corporatives, no genèriques tipus '@gmail.com' o similar.