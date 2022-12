La policia alerta: ull amb les fotografies de menors

Andorra la VellaAquests dies de festes s’acostumen a compartir moltes fotografies i vídeos a través de les xarxes socials, i de tota mena. Ara bé, hi ha algunes imatges especialment sensibles, sobretot, si hi apareixen menors despullats o si es pot interpretar que tenen connotacions sexuals. És per aquest motiu que la policia remarca la importància de ser conscients que la distribució o publicació de certs continguts pot tenir conseqüències greus, tant si les fotos o vídeos els fa un mateix, com si es tracta dels típics 'mems' que arriben a través de qualsevol canal i es reenvien massivament sense conèixer-ne l’autor o la identitat de qui hi apareix.

En aquest sentit, la policia alerta que compartir qualsevol foto d’un menor que pugui tenir algun tipus de connotació sexual pot suposar un delicte, encara que estigui clarament retocada i tingui un objectiu humorístic. Cal parar també atenció amb aquelles fotos o vídeos amb els nens a la banyera o similars, afegeixen des del cos d'ordre. Si apareix un menor despullat amb els genitals visibles, salta una alerta per pornografia infantil que després s’investiga.

Sobreexposició dels menors a les xarxes

D’altra banda, la policia també demana a la població ser molt conscient de les imatges de nens que publiquen o reenvien a través de les xarxes socials perquè, un cop es distribueixen, se’n perd el control i podrien acabar en pàgines de pornografia infantil. Actualment, per exemple, hi ha pedòfils que fan servir programes informàtics per retocar les fotos i fer que la persona que apareix vestida, finalment surti nua.

Tot i que amb els menors s’ha de tenir una cura especial per la seva vulnerabilitat, abans de pujar qualsevol imatge a les xarxes socials, es recomana pensar-ho bé i, sobretot, tenir el consentiment de les persones que hi surten.