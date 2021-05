La policia celebra 90 anys d'història

Andorra la VellaEl Cos de Policia celebra aquest dissabte el seu 90è aniversari. El 15 de maig del 1931, el veguer francès, Charles Romeu, i el veguer episcopal, Enric de Llorens, van crear i reglamentar per primera vegada i per escrit les funcions i els deures del Cos de Policia. Aquest organisme tenia encomanades missions essencials com "cuidar del servei de l'ordre i especialment de la vigilància dels elements estrangers que per qualsevol concepte s'encontrin en les Valls", així com "estar a les immediates ordres dels veguers i dels batlles".

La constitució del cos va ser necessària arran de la creació de la central hidroelèctrica (FHASA) i unes vies de circulació modernes, que van provocar un increment important de la població al Principat, passant de ser un país d'emigrants a un país d'acollida, circumstància per la qual es va produir un canvi radical en la societat andorrana i es va haver de substituir progressivament la figura del 'sometent'.

Un 15 de maig de 1931 els Veguers aprovaven el 1er Reglament que donava el “tret de sortida” de l’actual Cos de Policia, 90 anys després recordar i reconeixer als nostres 7 pioners i als que n’han fet i en fan part.

El 27 de març del 1929, el Consell General, presidit per Roc Pallarès i Agustí Coma, va signar un contracte de concessió a favor d'Andreu Boussac i Llorenç Gómez amb la condició, entre d'altres, que constituïssin en territori andorrà un Cos de Policia, compost inicialment per un 'jefe' i cinc 'individuos', nombre que es podria incrementar en cas que l'eventualitat ho exigís. Un cop creat el cos especial el 1931, nou anys més tard, el 14 de febrer del 1940, el Consell General, en una sessió extraordinària presidida pel síndic i subsíndic Francesc Cairat i Pere Rossell (Pirot), es va aprovar un acord de reorganització del cos.

L'any 1989 es van incorporar les primeres dones a la policia. Van ser tres agents i van formar part de la promoció número 33. Els agents van estar a les ordres dels veguers i dels batlles fins a l'entrada en vigor de la Constitució l'any 1993, moment en què va passar a dependre del Govern. No obstant això, en matèria judicial, la policia ha actuat sempre sota les ordres de la Justícia.

Actualment el Cos de Policia està format per prop de 300 membres, entre agents i personal administratiu i tècnic, que vetllen per la seguretat del Principat i tenen el deure de garantir les llibertats i els drets individuals i col·lectius dels ciutadans.