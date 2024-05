La Policia demana més agents i l'executiu nega que es "pugui arribar a 300 efectius abans del final de legislatura"

Andorra la VellaEl director de la policia, Bruno Lasne, ha demanat al Govern en el marc del seu parlament en la diada de la Patrona del Cos que la policia necessitaria més recursos i disposar d'un total de 300 efectius, si fos possible, abans que finalitzés l'actual legislatura. Una demanda que ja ha estat rebutjada per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en unes declaracions a la premsa posteriors a l'acte.

"Hem de mirar els recursos. Crec que és una xifra molt important i que s'aconseguirà de manera més progressiva. No crec que es pugui arribar als 300 abans del final de la legislatura" ha puntualitzat la titular de la cartera d'Interior qui, tot i això, ha indicat que pròximament es convocaran noves places.

Durant el discurs, Lasne ha recordat que actualment el cos disposa d'un total de 256 efectius, un escenari que, en percentatges, significa que el país té una cobertura d'un policia per 337 habitants i per 36.000 visitants. A més, Lasne -qui ha celebrat que Andorra pot presumir de ser un dels països més segurs del món gràcies a la tasca de la policia- ha apuntat que el cos té diversos objectius: el relleu generacional, feminitzar més el cos, la millora salarial i continuar modernitzant-se per atraure i mantenir talent.

"Penso que els delictes del 2023 s'han anat mantenint més o menys com els altres anys, però podem dir que, a nivell de cibercriminalitat i intel·ligència artificial, sí que es van incrementant i cada vegada van en augment" ha apuntat, Lasne, qui ha assegurat que, tot i la manca d'efectius, la cobertura del país és correcta. "No ens quedem curts a l'hora de cobrir els ponts, els caps de setmana o els dies que hi ha més afluència de turistes. Intentem redimensionar els equips i, per tant, mantenim sempre la seguretat del país" ha assegurat el director de la policia.

Amb relació a una pregunta sobre l'impacte d'un possible acord d'associació en les denegacions i els foragitaments, Lasne ha assenyalat que no hauria de canviar res, però podria oferir més garanties, ja que les persones denegades tindrien l'opció de recórrer des de fora d'Andorra, una possibilitat que actualment no existeix.

L'acte s'ha iniciat a les 10 hores amb una missa a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella presidida pel copríncep d'Andorra Joan-Enric Vives. A continuació, ha tingut lloc l'acte d'honor a la bandera i la presentació d'armes i especialitats a la plaça del Poble. Finalment, el Centre de Congressos ha acollit a les 11:15 hores l'acte central, on s'han dut a terme els parlaments, l'homenatge als agents jubilats, el lliurament d'insígnies, les condecoracions i els agraïments.

Durant la seva intervenció, el cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu “l’esforç del Govern per invertir en la modernització de la policia” tot subratllant el “compromís amb una àrea que considerem molt sensible”. En aquest sentit, Espot s’ha referit a l’aposta per la digitalització així com al reforç de recursos materials i del nombre d’efectius. “Tenim la ferma convicció que el principal actiu del Cos de Policia són les persones que l’integren”, ha emfatitzat. Finalment, Espot ha encoratjat els membres del cos a continuar treballant amb rigor, fermes i discreció i ha apuntat que s’ha aprovat la modificació de diversos reglaments del cos, entre els quals destaca el Reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional del Cos de Policia.