La policia deté una dona de 56 anys per manipular receptes mèdiques

Andorra la VellaLa policia va detenir dimarts al matí una dona de 56 anys per presumpta manipulació de receptes mèdiques. L’arrest es produeix arran d’una denúncia que interposa la Caixa Andorrana de Seguretat Social contra la dona que, a través de la manipulació de les dates i part del text d’una recepta caducada, hauria anat adquirint medicaments en diverses farmàcies entre l’abril del 2022 i el març del 2023 amb un perjudici per a la CASS de més de 4.000 euros.

Per altra banda, la policia ha detingut aquest dimecres a les sis del matí a la Massana un conductor de 21 anys per positiu en drogues al volant arran d’un accident amb danys materials. Conduïa una furgoneta de repartiment quan ha col·lidit amb tres vehicles estacionats al marge de la calçada, a l’avinguda Sant Antoni.

També aquest dimecres s’ha arrestat un home, de 50 anys i no resident, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir un permís de residència i treball.

Dilluns, de matinada, es va arrestar un altre conductor, de 53 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,55.