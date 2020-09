La policia deté el presumpte assassí a El Tarter

La policia ha detingut a El Tarter al sospitós de l’homicidi que ha tingut lloc aquesta matinada a Encamp. Els controls policials establerts arreu del país des d’aquella hora han permès l’arrest i a partir d’ara s’anirà reprenent la normalitat. Segons han informat, fonts properes al cas al diari 'Poble Andorrà', l’homicida és una persona d’una trentena d’anys, que mantenia una disputa laboral des de feia temps amb la víctima.



L’assassí hauria entrat de matinada a l’habitatge on vivien la víctima i la seva dona. Ha forçat la porta. Quan ha entrat s’ha trobat amb la dona i l’ha ruixat amb un esprai. La dona ha fugit corrents i ha pogut donar l’avís de què estava passant. L’assassí ha anat a buscar a l’home, amb qui tenia una disputa d’àmbit laboral encara que no està clar si eren socis o havien treballat junts. L’ha mort a cops al cap amb un objecte contundent. S’especula amb un martell, barra de ferro o similar.



Després del crim, l’homicida li ha calat foc a l’habitatge i ha fugit. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets i s’ha trobat el cadàver, ha començat l’operació gàbia per tancar les sortides del país. L’objectiu era evitar que pogués creuar una de les fronteres. Al mateix temps s’han posat controls arreu. Quatre hores després ha estat arrestat a El Tarter. L’incendi ha pogut ser controlat perquè la dona ja havia avisat de la situació.