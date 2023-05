La policia detecta 310 infraccions per excés de velocitat al vial de Sant Julià des del gener

Sant Julià de LòriaLa policia continua registrant infraccions per excessos de velocitat al vial de Sant Julià de Lòria. Des de la seva implementació ara fa tres anys, la problemàtica encara cueja malgrat que els conductors són sabedors que la policia realitza controls mòbils puntuals i que, a més, el comú lauredià i el Govern van instal·lar a la zona uns radars pedagògics que recorden als vehicles l'obligació de no circular a més de 50 quilòmetres per hora.

D'aquesta manera, i malgrat les mesures implementades, el cos d'ordre ha informat que entre el 2 de gener i el 9 de maig d'aquest any s'han detectat fins a 310 infraccions per excés de velocitat al nou vial. A més, afegeixen que les velocitats dels vehicles, que fan cas omís al radar pedagògic, s'han situat entre els 75 i els 111 quilòmetres per hora, el que suposa, en molts casos, superar el doble de la velocitat legalment permesa en aquest tram.

Tot i que no es poden comparar de manera concisa les dades respecte d'anys anteriors, ja que les infraccions es constaten mitjançant controls puntuals que no sempre s'han efectuat durant el mateix termini, cal destacar que entre el gener i l'agost del 2022 es va sancionar 274 al llarg de 29 controls de velocitat. Així mateix, entre el maig i l'agost del 2021, la xifra de sancions va ascendir fins a les 86.

Amb tot, sembla que les dades, lluny de reduir-se, mantenen un augment constant amb el llarg del temps. Es preveu, per tant, que la policia continuï efectuant aquests controls mòbils de manera puntual amb l'objectiu de detectar i sancionar els vehicles que superen, amb escreix, la velocitat permesa.