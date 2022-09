La policia inicia dilluns una campanya de seguretat al voltant de les escoles

Andorra la VellaAmb l’inici del curs escolar, la policia endegarà una nova campanya als voltants dels centres educatius per controlar el transport correcte dels infants i conscienciar els pares o tutors.

La campanya, que tindrà lloc entre el 12 de setembre a les set del matí i el 30 de setembre a les set de la tarda, s’emmarca en el pla d’actuació per disminuir l’accidentalitat i té com a objectiu garantir la seguretat dels menors i sancionar les conductes imprudents dels conductors. Va adreçada tant als vehicles particulars com als autobusos de transport escolar.

Des de la policia informen que es vigilarà que no es deixi el motor en marxa durant més de dos minuts, que els vehicles hagin passat la inspecció tècnica i portin el distintiu corresponent, que l’estat dels pneumàtics sigui òptim i que els passatgers no superin el límit màxim autoritzat.

La policia també revisarà que en els vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, els menors de deu anys d’estatura inferior a 1,50 metres ocupin els seients del darrere, i que s’utilitzin els sistemes de retenció infantils homologats i adaptats al pes i alçada dels nens. Excepcionalment, poden ocupar el seient del davant emprant un sistema de retenció en cas que el vehicle no disposi de seients al darrere, quan estiguin ocupants per altres infants, quan no es puguin instal·lar a la part posterior tots els sistemes de retenció o quan aquests estiguin especialment concebuts per ser instal·lats al seient davanter amb el coixí de seguretat desconnectat.

Es recorda també que tots els passatgers d’un vehicle han de dur el cinturó de seguretat cordat.