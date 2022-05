La policia judicial i els delictes tecnològics, les àrees amb més manca d'efectius

Andorra la VellaEl Govern i el Cos de Policia tenen identificades les àrees del departament a les quals cal donar més recursos, especialment humans, per tal d'adaptar-se a les necessitats que en l'actualitat reclama Andorra i la ciutadania. Principalment, i malgrat que el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha assenyalat aquest dimarts que "totes les àrees necessiten un reforç específic", sí que és més urgent incorporar personal a l'àrea de policia judicial, especialment pel que fa a les actuacions envers el tràfic d'estupefaents. Així mateix, i amb l'augment sense fre dels delictes relacionats amb la tecnologia, el director del Cos de Policia, Jordi Moreno, també ha anunciat que està previst treure noves places d'administratiu tècnic per a treballar amb temàtiques relacionades amb la ciberseguretat.

Tot i tenir identificades les mancances del departament, Rossell ha posat en relleu que "sempre he dit que el cos necessita més efectius", fins i tot després dels concursos que s'han anat posant en marxa durant aquests anys. De fet, "durant aquesta legislatura s'han fet tres promocions, i durant els propers dies sortirà una altra de 8 agents més", ha indicat. La voluntat del Govern i de la policia és, per tant, que cada vegada es vagin sumant més efectius al cos, promocionant l'accés de les dones, per tal d'afrontar "els reptes que tenim i que cada vegada són més grans a Andorra i al món". Precisament, en relació amb l'entrada d'agents del gènere femení, ha dit que "cada vegada tenim més participació de les dones en els concursos". "Darrerament hem tingut cinc incorporacions i esperem que cada vegada hi hagi més presència femenina", ha afegit.

