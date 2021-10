La policia multa a 77 conductors en la campanya de la ITV, cinturó i mòbil

Andorra la VellaLa campanya específica que la policia va dur a terme entre l'11 i el 24 d'octubre sobre la ITV, el cinturó de seguretat i la utilització del telèfon mòbil es va cloure amb 540 controls, dels quals 77 conductors han estat sancionats per cometre un total de 81 infraccions.

D'aquesta manera, 38 sancions van ser per no presentar-se a la ITV en el termini marcat; 23 perquè el conductor o els passatgers no duien el cinturó; dotze per conduir fent ús de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol dispositiu incompatible amb l'atenció obligatòria a la conducció i vuit per circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves o per no haver-les superat.

A banda d'aquestes infraccions detallades la policia també n'ha constatat 24 més alienes a la campanya. Així quatre van ser per no poder exhibir el certificat de l'assegurança malgrat tenir-lo; tres per circular sense regular la velocitat en funció de l'estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen; altres tres per no respectar algun dels senyals prohibitius; tres més per circular amb els tubs d'escapaments en males condicions; dues per avançar trepitjant la línia i altres dues per no poder exhibir el carnet malgrat tenir-lo. Altres sancions constatades van ser per circular amb vidres tintats no homologats; per fer ús de distintius visuals incompatibles amb la conducció; per no respectar la prioritat de pas dels vianants; conduir forçant les marxes; amb els pneumàtics en mal estat; amb els vidres davanters sense la transparència suficient i amb un vehicle al qual se li han fet canvis importants sense la regularització administrativa.