Un policia s'enfronta a 20 mesos de presó condicional per injuriar i amenaçar un company

Andorra la VellaDurant el mes d'octubre del 2020 un policia va començar a increpar el seu company a l'aparcament de l'edifici del servei d'ordre. Aquest l'hauria proferit insults xenòfobs i amenaces de mort, situació que va escoltar una testimoni que no els coneixia, que assegura que no havia vist cap cosa semblant en trenta-quatre anys de servei.

Més de dos anys després arriba el judici i fiscalia ja ha anunciat que vol demanar vint mesos de presó condicional i tres anys d'inhabilitació per aquest policia, tal com informa RTVA. L'injuriat narra que tot va començar suposadament quan un parent seu va sortir escollit com a alt càrrec del Govern, i per això va començar a titllar-lo de "jaqueter".

La defensa de l'agent acusat al·lega que no hi ha delicte perquè feia temps que els dos implicats es tractaven d'aquesta forma, gens respectuosa però sense ànim ofensiu, en un to i un context de bromes mútues.