La policia va verificar 24 casos de pornografia infantil l'any passat

Andorra la VellaLa policia va confirmar l'any passat fins a 24 casos de pornografia infantil. Tal com informa RTVA, la divisió a càrrec d'aquestes investigacions, el grup de delictes tecnològics de la policia, va rebre fins a 95 possibles casos durant el 2022, dels quals van poder confirmar 24 de fotos i vídeos amb contingut sexuals on apareixen menors, i que sense cap dubte es van reproduir al Principat. Afirmen que no hi ha cap imatge produïda al Principat, però encara s'estan valorant una setantena de notificacions.

El 2021 va ser l'any en què es van rebre més notificacions a la divisió, concretament 100, 69 de les quals confirmades. Similars a les xifres del 2020, amb 61 casos verificats.

La major part de les denúncies que arriben estan relacionades amb vulneració de la intimitat en les xarxes, juntament amb la usurpació de la identitat i les estafes digitals. El volum d'aquestes reclamacions ha patit un considerable descens des de les més de 200 rebudes el 2020.