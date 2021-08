Política lingüística obre l'1 de setembre les inscripcions als cursos de català

Andorra la VellaEl departament de Política Lingüística obre a partir de l'1 de setembre i fins al dia 17 les inscripcions per als cursos de català. Els dies 9 i 10 del mes vinent es posaran en marxa les formacions presencials i gratuïtes que organitza l'Àrea de Llengua Catalana del ministeri de Cultura i Esports i que s'impartiran a Encamp, la Massana, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa. Les inscripcions es podran dur a terme a través de l'adreça www.cultura.ad/apren-catala.ad o presencialment a partir del 2 de setembre als Centres de Català d'Encamp, la Massana i Escaldes.

L'oferta formativa, que s'ofereix a diversos indrets del país en horaris diürns i nocturns, inclou sis nivells, des de l'A1 fins al C2, que preparen per als exàmens oficials del Govern, amb els quals es poden obtenir els corresponents diplomes oficials de llengua catalana. Les formacions ofereixen dues modalitats. Per una banda, cursos extensius de tres hores setmanals que tindran lloc entre els mesos de setembre i juny. Per l'altra, formacions intensives de quatre hores setmanals que s'impartiran de setembre a gener i de febrer a juny.

Com a novetat, aquest cicle s'oferirà un curs de llenguatge administratiu i dos grups de conversa presencials. Les formacions virtuals començaran el 27 de setembre i s'oferiran els nivells A1, A2, B1 i grup de conversa. Aquests estaran tutoritzats per les professores dels respectius centres i cada setmana es faran videoconferències per resoldre dubtes, fer aclariments, etcètera.

A l'apartat de llengua de la pàgina web del ministeri de Cultura, www.cultura.ad/apren-catala, s'hi pot trobar tota la informació relativa als cursos. Tots els centres de català també permeten seguir les formacions de tots els nivells, inclosos el C1 i el C2, mitjançant el mètode gratuït de l'autoaprenentatge guiat.

La previsió inicial és que la formació sigui presencial, però el departament limitarà les places per adequar les aules a les mesures sanitàries que s'hagin d'aplicar. Arran de la Covid-19, els cursos compliran totes les mesures corresponents, com són la neteja d'espais, l'ús de gel hidroalcohòlic, mascaretes, respectar la distància de seguretat, ventilar regularment, entre altres, per garantir la seguretat tant dels alumnes com dels professors.