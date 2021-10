El Pont del Pilar supera les expectatives amb l'entrada de més de 55.000 vehicles

Andorra la VellaEl Pont del Pilar ha superat les expectatives de Mobilitat. Al llarg dels quatre dies i entre les dues fronteres, han entrat 55.354 vehicles, uns 5.600 més de la previsió que havia fet el departament de Mobilitat per aquests dies. "Les expectatives s'han superat per les dues fronteres", ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. Pel que fa a l'entrada de vehicles, el màxim per les dues entrades al país es va assolir el dissabte. Concretament, per la frontera hispoandorrana van entrar 11.900 vehicles i per la francesa ho van fer 6.900. Quant a la sortida, el dimarts va ser el dia que es va registrar més tràfic de vehicles per la frontera del riu Runer amb 10.800 vehicles. D'altra banda, la sortida per la frontera francesa va estar més distribuïda amb uns 6.700 vehicles tant el dissabte com el diumenge.

Amb aquestes bones dades, des de l'executiu es mostren molt satisfets per aquesta vinguda de turistes, i són un exemple de què "ens estem recuperant de les fases més dures de la pandèmia" i també, pel fet que la nostra economia funciona molt millor, ha manifestat el ministre. Aquesta gran afluència de visitants mostra que "els atractius turístics del nostre país continuen vigents i que estem vivint una reactivació econòmica", ha remarcat.

Jover també ha recordat el dispositiu que es va crear per aquests dies i que es va coordinar entre el departament de Mobilitat, la policia i els serveis de circulació comunals. En aquest sentit, ha destacat el doble carril que es va posar en marxa a l'avinguda Francesc Cairat, el qual s'aplicava en sentit de pujada o de baixada en funció de les hores, i també el fort desplegament policial, amb 150 agents diaris.

Durant aquests quatre dies, a banda de la tasca sobre el terreny, el departament de Mobilitat va voler aportar el màxim d'informació possible a la ciutadania amb l'objectiu de prevenir i informar. Així, a banda de les xarxes socials, el passat dijous 7 d'octubre es va posar en marxa el nou servei de la pàgina web que permetia consultar en temps real el trànsit de vehicles a les dues fronteres. Fins a aquest dimarts, s'havien registrat 631 visites. A banda, Jover també ha volgut destacar les més de 78.000 visualitzacions que ha tingut l'aplicació de Mobilitat durant el Pont del Pilar.

Finalment, respecte a les problemàtiques d'aparcament a les parròquies centrals, el ministre considera que fins i tot en les situacions de màxim estrès, van funcionar prou bé. Tot i així, ha reconegut que fins al moment hi havia molts aparcaments en aquestes parròquies i degut a les construccions d'alguns projectes, la capacitat d'aquests s'ha limitat.