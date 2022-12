Les pop-up stores es fan un lloc a Andorra

Heu sentit a parlar mai de les pop-up stores? O el que és el mateix, coneixeu el funcionament de les botigues emergents? O la venda al detall flash? Doncs bé, per fer-ne cinc cèntims, les pop-up store són botigues que durant un temps determinat obren portes en llocs estratègics amb l'objectiu de sorprendre i atraure l'atenció del client. De fet, les pop-up store acostumen a tenir un gran èxit perquè juguen amb un factor fonamental dins el consum: la temporalitat.

Epizen Andorra és el primer indret del país que ho posa en pràctica a través d'Epizen Lab que està ubicat a la segona planta del centre comercial. A Epizen Lab és on es troben dissenys exclusius de les marques que estan de moda. Ara per ara, d'entre les firmes que han volgut estar presents en l'obertura de la pop-up store del centre comercial s'hi troben Blu Banana, Laagam, Munich, Altonadock, Skydiver i Kidult. Marques que són tendència i que, temporalment, estaran a Epizen presentant aquells articles que no trobaràs en cap altre lloc d'Andorra.

Arriben les vendes privades a Epizen Lab

A partir d'avui divendres tens una excusa més per acostar-te fins a Epizen Lab. I és que comencen les vendes privades que arriben a uns descomptes de fins al 40%. Descomptes que només poden optar els clients de My Pyri sobre les marques Pulpo, Blue Banana, Munich, Altodanock, Skydiver i Laagam. Vendes privades que només estaran disponibles fins al pròxim 23 de desembre. Una bona oportunitat perquè et facis amb aquell article que tant desitges o una opció més que bona per adquirir aquell regal que et falta.