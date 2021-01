El populisme mediàtic espanyol carrega contra Andorra, ara, per les vacunes

Encara cuegen els comentaris, alguns crítics altres irònics, sobre el darrer 'youtuber' que ve a viure al país per pagar menys impostos que els que es paguen a Espanya, quan des del país veí del sud ja s'apunta a una nova polèmica: les vacunes que arriben al Principat a partir del conveni signat entre els dos executius. Una de les presentadores més populistes de la tele escombraria, que presenta un programa matinal a Telecinco, ha carregat aquest dimecres contra el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per haver, suposadament, revenut 30.000 dosis de la vacuna Pfizer al Principat. La presentadora ha criticat amb duresa la política espanyola de “regalar” vacunes a Andorra, que considera “el país més ric d'Europa”, en un moment de “màxima crisi sanitària” a l'Estat veí.



D'altra banda, ha estat el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, qui ha informat aquest dimarts que s'ha aprovat el conveni entre Espanya i Andorra per a la venda de 30.000 dosi de la vacuna de Pfizer. El document s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, on s'estipula que la venda forma part de el pla per ajudar els països més petits d'Europa a rebre les seves dosis. Concretament, aquests són Andorra, Mònaco, San Marino i Ciutat de Vaticà, així com Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Segons Illa, es tracta d'un acord que reflecteix el compromís de la Unió Europea amb els seus aliats: "És un exercici de responsabilitat i solidaritat obligat davant la impossibilitat de petits països de signar contracte amb les farmacèutiques", ha escrit al seu compte de Twitter.

El @boegob publica hoy el convenio suscrito con Andorra para la reventa de 30.000 dosis de la vacuna anti #Covid_19.Es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contrato con las farmacéuticas https://t.co/1WyUw9J6pm pic.twitter.com/XsSJNbW8f6 — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) January 19, 2021