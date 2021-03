'Porta'm amunt', rètol guanyador de la Reserva de la Biosfera d'Ordino

OrdinoEl projecte 'Porta'm amunt' ha estat l'escollit, entre els vuit projectes rebuts, per donar la benvinguda a la vall d'Ordino com a Reserva de la Biosfera. A la proposta, que ha estat ideada per l'agència de publicitat Wow Comunicació, s'hi destinarà un import de 50.000 euros per a la realització i la implementació d'un rètol informatiu. El concurs havia estat convocat el 26 de novembre i ha estat adjudicat mitjançant un concurs públic d'idees. Tal com informen des del comú a través d'un comunicat, l'objectiu d'aquest projecte és donar la benvinguda al visitant a l'entrada de la parròquia, al mateix temps que també informa de la recent declaració de la vall com a Reserva de la Biosfera.

L'empresa adjudicatària ha presentat un conjunt arquitectònic de tres elements integrats amb un banc de pedra, una estructura compacta de xapa corten acabada en forma de 'V' i una porta annexa. La geometria de l'estructura permet veure la vall d'Ordino riberamunt i la seva ubicació es trobarà a l'entrada de l'explotació agrícola, Any de la Part, al tram de l'avinguda del Lloser. A més, també inclou el logotip de la Reserva de la Biosfera i la nomenclatura de la candidatura, que a la nit s'il·luminarà. Els principals criteris d'elecció han estat el disseny del projecte amb un màxim de 90 punts i l'oferta econòmica amb 10 punts. El treball ha d'estar enllestit i col·locat en tres mesos i el jurat ha estat format per membres de la majoria i de la minoria i també pels caps de departament del comú.