El positiu d'un infant de l'escola francesa d’Escaldes obliga l'aïllament de la seva classe

El cribratge escolar ha detectat el positiu asimptomàtic d'un infant de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany i les autoritats sanitàries han ordenat l'aïllament de prop d’una trentena de menors d’una classe de maternal. D'aquesta manera, s'aplica el protocol establert pels ministeris de Salut i d’Ensenyament Superior per evitar la propagació del contagi.

Un dels alumnes d’aquesta classe ha donat positiu en coronavirus SARS-CoV-2 després de fer-li les proves per ser contacte directe de la seva germana, que també va donar positiu durant el cribratge escolar.

Als infants se’ls farà una primera prova diagnòstica durant les pròximes hores i se’ls hi repetirà durant els propers dies abans de poder tornar a classe. Per la seva banda, els professors que van estar en contacte amb aquesta classe, romandran amb vigilància per part de les autoritats sanitàries per si en els pròxims dies apareixen símptomes compatibles amb la Covid-19.

Des dels ministeris de Salut i Educació i Ensenyament Superior es recorda que l’aïllament d’algunes aules entra dins els protocols establerts i recalquen la importància del cribratge escolar, que acaba aquest diumenge i que permet fer un aïllament selectiu dels positiu detectats.