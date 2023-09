Posposada al 20 de novembre la cerimònia de lliurament dels premis AWE

Andorra la VellaLa cerimònia de lliurament de la segona edició dels premis AWE (Academy for Women Entrepreneurs) no es podrà celebrar el proper 2 d'octubre tal com estava previst i l'acte es traslladarà al 20 de novembre. Segons s'explica des d'Andorra Business, qui col·labora en l'organització dels premis conjuntament amb l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), el Consolat General dels Estats Units ha comunicat que l'ambaixadora Julissa Reynoso, així com la cònsol general Katie Stana, han de cancel·lar la seva visita al Principat tenint en compte que el mateix 2 d'octubre el congrés americà no haurà pogut aprovar el pressupost de l'estat, cosa que implicarà "que les institucions americanes queden sota fortes restriccions fins que no s'aprovi aquest text".

Des d'Andorra Business, per tant, s'ha lamentat que finalment l'esdeveniment no pugui tenir lloc per a la data prevista, ja que per a aquesta cerimònia "és important que hi hagi representació dels EUA perquè subvencionen el programa". Així doncs, s'ha fixat una nova data que serà el 20 de novembre a les 18 hores. Això sí, caldrà esperar més endavant per confirmar l'emplaçament perquè a hores d'ara no se sap si l'hotel escollit tindrà disponibilitat.

AWE és un programa d'emprenedoria gratuït finançat pel departament d'Estat dels EUA que té com a objectiu impulsar el desenvolupament de projectes emprenedors liderats per dones. El programa ofereix a les emprenedores que hi participen una combinació de classes magistrals presencials, així com la formació virtual intensiva DreamBuilder, impartida per l'escola de negocis dels EUA Thunderbird, de l'Arizona State University. Aquesta formació empresarial té com a objectiu donar suport al desenvolupament i al creixement d'un negoci o projecte emprenedor i potenciar les habilitats de les emprenedores en l'àmbit empresarial.

Totes les participants formaran part de la gran xarxa global d'emprenedores AWE que compta amb més de 25.000 dones de 100 països d'arreu del món.