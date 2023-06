Possible inhabilitació de per vida al negoci bancari pels Cierco

Andorra la VellaL'Autoritat Financera Andorrana va fer un expedient sancionador contra els responsables de BPA per haver "impedit el control" sobre el banc per part de les autoritats financeres, amagant l'entramat societari, creant una caixa B per fer pagaments en negre o incompliment els més mínims principis i "una conducta greument negligent". També se'ls acusa "d'ignorància deliberada" en la no aplicació dels sistemes per evitar el blanqueig de capitals.

Els responsables d'haver ocultat la situació de BPA, segons els expedients sancionadors, són Higini i Ramon Cierco, Joan Pau Miquel, Frederic Borràs, Ricard Climent, Santiago de Rosselló, Bonaventura Riberaygua. Les sancions més dures que es van proposar són per als germans Cierco i per a Miquel. Als tres se'ls hi demana la inhabilitació de per vida en el sistema financer. La sanció econòmica és superior als 200.000 euros per la suma de diferents infraccions.

En un segon grau de responsabilitat hi ha Santiago de Rosselló i Ricard Meca als quals se'ls demana 20 anys d'inhabilitació en el sistema financer i per a Bonaventura Riberaygua i Fredericd Borràs 10 anys.

L'expedient sancionador és ara a la Batllia i el recurs comportarà que serà la Justícia qui haurà d'avalar les sancions. Només seran aplicables quan s'hagin esgotat totes les vies de recurs i, amb l'experiència dels casos dels Cierco, tot apunta a que s'esgotaran totes les instàncies.