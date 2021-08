Possible modificació de llei de taxes judicials per rebaixar-ne l'import

Andorra la VellaEl ministeri de Justícia i Interior té sobre la taula un estudi de la llei de taxes judicials per analitzar si és necessari dur a terme una modificació de la mateixa per l'encariment de l'import en el nou Codi de Procediment Civil que va entrar en vigor el passat 1 de maig. El ministre al capdavant de la cartera, Josep Maria Rossell, informa que la voluntat és tenir-la redactada aquesta tardor i poder presentar una proposta al respecte, la qual també inclouria una revisió del preu de les fotocòpies.

L'estudi, segons explica Rossell, consisteix a analitzar si, "efectivament", l'import de les taxes "és car o no" per avaluar una reforma de la legislació per rebaixar els preus o mantenir-los en l'estadi que es troben actualment. Cal recordar que quan va entrar en vigor el nou codi, diversos lletrats van posar de manifest que l'encariment de les taxes judicials suposaria una dificultat per a molts ciutadans per accedir a la justícia i podria comportar la vulneració d'un dret bàsic fonamental.

En aquest sentit, la voluntat de Rossell és determinar si realment es podria arribar a aquesta situació i, si és el cas, impulsar una modificació de la llei específica de les taxes judicials a la baixa per garantir el dret bàsic d'accés a la justícia a tota la població.

A més, en referència a l'aprovació de la llei d'accés electrònic a la justícia, el ministre exposa que la legislació encara es troba a tràmit parlamentari i recorda que tan bon punt sigui aprovada pel Consell General entrarà en vigor un període de transició de dos anys, amb l'objectiu que "tots els actors i cooperadors de la justícia tinguin el temps suficient per adaptar-se" al funcionament de la nova llei.

L'avantprojecte del nou Codi de Procediment Penal, a finals d'any

Rossell manifesta que la voluntat del ministeri és tenir l'avantprojecte definitiu del nou Codi de Procediment Penal a finals d'any i afirma que es tracta d'un dels projectes importants de la legislatura. En referència a l'esborrany del text que es va fer públic, el ministre comenta que tan sols hi figuraven els principis del que esdevindrà, posant en relleu que "sempre que es du a terme un canvi d'aquestes característiques, genera inquietuds".

El titular de la cartera judicial també assenyala que la seva voluntat és efectuar una reforma completa al Codi de Procediment Penal, fent que "sigui el màxim garantista i que es respectin els drets humans", sense deixar de banda la preservació de "la seguretat de l'Estat". I assevera que quan el text estigui definitivament redactat, "es podrà entrar en unes altres conclusions més clares".