Possible nou tall d'accés al Pas de la Casa dels agricultors francesos pel cap de setmana

EncampLes protestes dels agricultors francesos que han afectat l'accés cap al Pas de la Casa han tingut conseqüències molt notables als negocis. Segons recull RTVA, afecten tots els sectors amb davallades de més del 50% en la facturació. En el cas dels hotels, alguns sí que han pogut rebre els clients que esperaven, però amb els retards relacionats amb les alteracions dels trajectes per poder arribar. De moment, existeix el dubte sobre si durant aquesta setmana tindran lloc talls de la mateixa durada i magnitud. L'ambient és de resignació entre els comerciants, ja que si es fan o no es fan, s'escapa del seu control. Tot i això, esperen que els actors implicats col·laborin i s'entenguin aviat per evitar més pèrdues.