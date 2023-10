Possible protesta sindical contra l'especulació abans de les eleccions

Andorra la VellaDurant el Consell Econòmic i Social que va tenir lloc aquest divendres, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, va advertir que si no s’avança en matèria d’habitatge per tal que els preus siguin més baixos cridaran la gent a sortir al carrer i faran una manifestació pròximament per denunciar “l’especulació immobiliària d’aquest país”. Segons ha dit el secretari general, la manifestació podria tenir lloc abans de les eleccions comunals i demanaria que no només l’acompanyessin persones físiques sinó també grups parlamentaris i associacions que estiguin d’acord en aturar l’especulació.