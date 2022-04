Les precipitacions provoquen incidents a la xarxa elèctrica de Canillo

Andorra la VellaLes condicions climatològiques adverses que han assetjat el Principat durant les darreres hores han provocat incidents en diverses línies de mitjana tensió a la parròquia de Canillo durant aquesta matinada. Segons informa FEDA, els tècnics han treballat durant la matinada en les avaries, i a hores d'ara la major part del servei ja està restablert.

Tot i això, tècnics de la parapública encara es troben sobre el terreny per tal de reparar les instal·lacions, que s'han vist afectades per una avaria produïda per causes alienes a la companyia. Des de FEDA es recorda a la població que es poden adreçar al número de telèfon 145 per notificar qualsevol incidència que es detecti a la xarxa elèctrica.