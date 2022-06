Un premi especial al consum sostenible, novetat del Concurs d'Iniciatives Ambientals

Escaldes-EngordanyEl consum sostenible és el premi especial que enguany Andorra Sostenible, juntament amb el comú d'Escaldes-Engordany, ha introduït com a novetat en el Concurs d'Iniciatives Ambientals, un certamen que arriba a la 16a edició després de la seva posada en marxa l'any 2006. Com és habitual, les altres dues categories pertanyen, per una banda, a accions que presentin ciutadans i empreses i, per l'altra, als projectes d'escoles i associacions. El concurs s'inicia aquest mes de juny i finalitzarà al novembre, quan es lliuraran els premis durant la Setmana de la prevenció de residus, que se celebra entre els dies 19 i 27 del penúltim mes de l'any.

Tal com han recordat aquest dijous la consellera de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, i la tècnica del departament de Medi Ambient del Govern, Laura Coll, l'objectiu del projecte és motivar a la ciutadania perquè pensi i traslladi estratègies que siguin beneficioses per al medi ambient a nivell nacional, que permetin reduir consums i que es treballin en clau sostenible. Per cada categoria hi haurà dos premis en metàl·lic, un de 1.500 euros per al projecte guanyador i un altre de 1.000 euros pel que quedi en segona posició. Tot i això, el premi especial sobre consum sostenible rebrà una dotació de 2.000 euros. Un dels requisits principals per a participar-hi, però, és que els projectes s'hagin dut a terme durant el 2022 o bé estiguin en fase de realització durant aquest any i que no necessitin l'import dels premis per a funcionar.

Entrant al detall del tipus de propostes que es poden presentar, Coll ha enumerat que es valoraran accions que fomentin el consum sostenible de productes; activitats enfocades a la sensibilització ambiental; accions que tinguin en compte impactes sobre el medi; que busquin solucions a problemes actuals; que vagin orientades a la conservació i divulgació dels valors naturals, o que redueixin l'impacte d'algunes instal·lacions o edificis per a intentar millorar el paisatge, entre d'altres. A més, ha afegit que també es tindrà en compte aquelles accions encaminades al consum sostenible d'energia i a la millora de la gestió de residus.

Les propostes s'hauran de presentar amb dos sobres diferenciats. El primer haurà d'incloure tota la part de la descripció del projecte amb totes les millores aportades, els resultats obtinguts, les dificultats amb les quals s'hagin trobat i les conclusions. El segon sobre, que s'obrirà al final del concurs, inclourà el nom del participant. Totes les propostes s'hauran de presentar per via telemàtica abans de l'11 de novembre.

Amb tot, Vendrell ha volgut animar a la ciutadania a participar en el concurs, ja que "són uns premis valuosos i amb una dotació important". De fet, ha recordat que durant l'edició del 2020-2021, que es va fer de manera conjunta a causa de la pandèmia, es van rebre 6 propostes per part de ciutadania i empreses, 5 des de les escoles i 9 per al premi especial, que en aquella edició va girar al voltant de l'economia circular.