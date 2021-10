Premis i vals de benzina al Pas per l'Andorra Shopping Festival

Andorra la VellaEl Consell econòmic i social del Pas de la Casa ofereix un sorteig de diferents regals valorats en 4.500 euros i fins a 2.000 euros en vals de benzina. Aquestes accions s'emmarquen en la 8a edició de l'Andorra Shopping Festival que organitza Andorra Turisme i que se celebra enguany del 29 d'octubre al 14 de novembre.

Per participar en el sorteig cal fer compres superiors a 50 euros en els establiments adscrits a la campanya i les 1.000 primeres butlletes que es dipositin a l'oficina de turisme rebran un val de benzina de 2 euros. Entre els regals del sorteig hi ha: allotjament en un apartament turístic, activitats al circuit del pas, lots de perfumeria i parafarmàcia, lloguer de material d'esquí, etc.

A banda d'aquestes accions, també dins del marc de l'Andorra Shopping Festival organitzat per Andorra Turisme, es duran a terme diferents activitats al carrer per dinamitzar el comerç i l'economia de la zona.

Hi haurà una exposició del National Geographic, que s'ubicarà a la plaça de l'Església i estarà visible des de l'inici del festival fins al 9 de desembre. També es realitzaran animacions al carrer el 30 i 31 d'octubre i el 6, 11 i 13 de novembre, tals com actuacions musicals, rues, etc. Representades per diferents grups i companyies franceses. Les activitats es desenvoluparan de les 11 a les 12 hores i de les 14 a les 15 hores.