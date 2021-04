La premsa andorrana “segueix subjecta als poders de les grans empreses privades, el Govern i l'Església”

Andorra la VellaConstata, l'entitat Reporters Sense Fronteres, que Europa segueix sent el continent més propici per a la llibertat de premsa, tot i l'augment de les agressions contra els periodistes. Però també expliquen a la seva pàgina web que els mecanismes de protecció de les llibertats amb els que compta la Unió Europea (UE) són lents, per exemple, a l'hora de frenar el domini del règim de Viktor Orbán sobre els mitjans de comunicació o per frenar les disposicions en contra de la llibertat d'altres països d'Europa central.

En allò que refereix a Andorra, Reporters Sense Fronteres entenen que tot i que la Unió Europea ja no considera el Principat oficialment com un paradís fiscal, com que “durant dècades es van registrar escàndols de frau internacionals, Andorra encara està lluny de desfer d'aquesta reputació”. Afegeixen que el sector financer continua tenint un gran pes i els mitjans de comunicació “segueixen subjectes als omnipresents poders de les grans empreses privades, el Govern i l'Església”. I alerten que aquest fet “adquireix més importància si es considera la petita dimensió del país, que deixa poc espai a la privacitat, l'anonimat i la independència dels periodistes –tres condicions indispensables per a la llibertat de premsa–”.

L'entitat recorda que el 2020, "amb una de les taxes de Covid-19 per habitant més altes del món i les restriccions imposades per França i Espanya, Andorra va patir una crisi econòmica i sanitària sense precedents”. Els mitjans del Principat “no van criticar massa la gestió de la pandèmia per part del Govern, possiblement perquè els principals mitjans reben considerables ingressos per publicitat institucional”. I conclouen que “la relació entre poder i mitjans a Andorra continua sent poc transparent i continua el model de vincles estrets i opacs que marquen la governança de país”.

Reporters Sense Fronteres elabora cada any un rànquing mundial per països en funció de la llibertat de premsa. Aquest 2021, situen Andorra en el lloc 39 del llistat. Pel què fa als països de l'entorn, Espanya se situa en 29a posició i França està en el lloc 34. Tots dos, doncs, millor posicionats que Andorra. Portugal està en el 9è lloc. Les primeres posicions, com acostuma a passar amb aquests tipus de rànquings de qualitat de vida i qualitat democràtica, són per a països del nord d'Europa: el primer, Noruega; el segon, Finlàndia i el tercer, Suècia.