La preocupació dels andorrans per l’accés a l’habitatge s’equipara a la de la crisi del 2007

Andorra la VellaEl Grup de Recerca Sociològica d'Andorra Recerca i Innovació (ARI) ha presentat aquest dimarts l'Observatori del segon semestre del 2021. L'estudi s'ha dut a terme mitjançant enquestes telefòniques a 750 persones entre el 8 i el 25 d'octubre. Així, segons ha explicat el coordinador del Grup de Recerca, Joan Micó, la ciutadania assegura que el preu de l'habitatge (47,1%), els salaris (23%) i el trànsit (21,6%) són els principals aspectes que caldria millorar amb més celeritat. El percentatge de población preocupada pels preus dels lloguers s’assimila al de la darrera gran crisi de l’habitatge que va patir el país al 2007.

Segueixen la llista aspectes com les infraestructures i els equipaments (15,1%), les pensions (14%) i els aparcaments (12,2%) entre altres. Així, mentre que la preocupació pels aparcaments ha experimentat un augment de 9 punts, altres problemàtiques relacionades amb l'economia han patit una reducció.

En comparació amb les dades de l'Observatori del primer semestre, cal destacar que la problemàtica de l'habitatge experimenta un creixement de fins a 14 punts, els salaris en pugen 8, i el trànsit fins a 13. Entrant al detall d'aspectes com les infraestructures i els equipaments, els enquestats manifesten en primera posició que cal millorar les carreteres i accessos de certs punts; implementar noves vies de comunicació amb l'exterior; millorar la gestió urbanística i l'accessibilitat; i crear més parcs, zones verdes i espais per a gossos.

En el cas de les prestacions socials i les pensions, la ciutadania mostra neguits principalment per les pensions baixes i la necessitat de gaudir de més ajudes socials tant per a joves, com per gent gran i persones amb discapacitat. La situació de la CASS i assegurar les pensions de jubilació són altres de les problemàtiques esmentades pels enquestats. Quant al transport públic el missatge és clar: cal ampliar-lo i millorar-lo, tant pel que fa a horaris, com trajectes i serveis.

Al llarg de l'enquesta també es pregunta a la ciutadania com qualificaria la situació econòmica general d'Andorra en l'actualitat. D'aquesta manera, el 45,5% determina que és regular, el 16,4% que és dolenta o molt dolenta i el 35% bona o molt bona. Quan es fa aquesta mateixa pregunta, però a nivell personal, el 46,2% dels enquestats posen en relleu que la seva situació econòmica és bona o molt bona, el 41,8% regular i l'11,9% dolenta o molt dolenta.

Relacionat a aquesta qüestió, el 61,9% de la ciutadania assegura que la seva situació econòmica s'ha mantingut igual durant aquest temps, el 28,4% diu que ha empitjorat, i el 9,5% que ha millorat. Aquest fet, traduït amb la dificultat per arribar a final de mes, determina que el 64% dels enquestats (77,5% al primer semestre) arriben amb facilitat a final de mes, mentre que el 36% (22% al primer semestre) asseguren arribar amb dificultats. Les persones que afirmen trobar-se en aquesta darrera situació corresponen a aquelles que es troben aturades (72,5%), però també ho diu el personal administratiu (46,8%), els treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals (44,7%) i els jubilats (38,9%).

Aquestes dificultats per poder arribar a final de mes, es tradueixen, a més, en el fet que les persones afectades han hagut de reduir despeses principalment en activitats d'oci (41%) i vacances (42%).

Finalment, el Grup de Recerca Sociològica també ha demanat, com és evident, pels efectes de la pandèmia. Així, entre els principals aspectes de la vida personal afectats per la crisi sanitària, els enquestats han determinat més afectació en el distanciament social (30,6%), la situació laboral (24,6%), l'estat anímic i psicològic (24,2%) i les restriccions i llibertat de moviments (24,3%). Pel que fa a la valoració de l'Oficina Covid, el 30% li posen una nota de 8 sobre 10 a l'atenció, el 16,9% de 9 i el 34,7% de 10.