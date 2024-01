Preocupació des de la sindicatura per l'actual model de nomenaments d'inspectors de l'APDA

Andorra la VellaTres inspectores de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA) han dimitit en menys d'un any. Això ha provocat la preocupació dels grups parlamentaris, que han acordat modificar la llei que regula l'organisme.

Segons RTVA, la modificació de la llei preveu reestructurar les funcions de la directora de l'APDA i que les inspectores passin a ser funcionàries. Fins que no s'hagin fet aquestes modificacions, que es preveu que estiguin enllestides al març, no hi haurà més incorporacions a l'agència. La subsíndica general, Sandra Codina, ha reconegut la preocupació que hi ha a la Sindicatura per les dimissions, si bé ha remarcat que són els grups parlamentaris els que designen la directora i les inspectores.

La comissió legislativa d'Interior ha acordat escoltar la setmana vinent la directora de l'APDA, Reshma Punjabi, i les inspectores que han renunciat, per conèixer les raons de les dimissions. El cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat que l'APDA és un organisme que no depèn de l'executiu, però ha assenyalat que "és evident que hi ha un problema de fons" i que correspon al síndic i als grups parlamentaris posar-hi remei.