Prepara't per l'estiu

En poc més de trenta dies arriba l'estació de l'any més esperada -amb permís de l'hivern i la seva temporada d'esquí-. L'estiu és a tocar i ja comencem a pensar en l'operació biquini, no només físicament, sinó també pel que fa al nostre vestuari. És per això que la planta baixa de Pyrénées Andorra ja s'ha vestit amb les seves millors gales estiuenques i ofereix una àmplia selecció de banyadors i conjunts de platja que et permetran renovar l'armari.

La secció de moda , que estarà habilitada durant els pròxims mesos, ha pensat en totes les edats i estils, i també en els més petits.