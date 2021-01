Preparant la reforma del Punt de Trobada

Sant Julià de LòriaUn equip d’uns 40 tècnics i operaris han començat a preparar els materials i zones de l’immoble on en les properes setmanes està previst que s’iniciïn els treballs de reforma de l’edifici que fins al 30 de novembre passat ocupava el Punt de Trobada. Des de fa uns dies el moviment de camions, contenidors per a runa i maquinària de construcció és continuat per enllestir aquests treballs previs en la màxima brevetat possible.

Si bé no s’ha concretat la data exacta de l’inici de les obres d’actualització integral de l’immoble, fonts del grup Pyrénées han confirmat a ANA Economia que es començaran un cop s’hagin sanejat, netejat i desenrunat els diferents espais tant dels pàrquings com de les plantes comercials i zones d’oficines.

Està previst que la reforma tingui una durada aproximada d’entre tres i quatre mesos, amb l’objectiu que el nou centre comercial pugui reobrir coincidint amb el final de la primavera o l’inici de l’estiu.

Més de 200 exempleats s’interessen pel nou projecte

Fins a 217 exempleats del Punt de Trobada han contactat amb grup Pyrénées per incorporar-se al nou centre comercial. Alguns d’ells ja han començat a treballar, la majoria fent tasques logístiques i de preparació de la reobertura.

Grup Pyrénées instal·larà la setmana vinent un punt d’informació a la primera planta dels grans magatzems d’Andorra la Vella per atendre candidats que, sense necessitat d’haver treballat amb anterioritat al Punt de Trobada, tinguin interès per incorporar-se al futur centre comercial. A mitjans de febrer s’obrirà un altre punt d’informació laboral a la Seu d’Urgell, en aquest cas per atendre els transfronterers que igualment han mostrar interès per la feina.