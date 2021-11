Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 24 de novembre de 2011, va ser notícia...

El Consell General ha aprovat per unanimitat la presa en consideració de la proposició de llei contra el tabaquisme passiu presentada conjuntament pels dos grups parlamentaris recuperant així el text original de la primera iniciativa legislativa popular que hi ha hagut a Andorra i que no va prosperar l'any passat a causa de les eleccions anticipades. Després que la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, hagi exposat el criteri de Govern favorable, que especifica que 's'haurà de precisar l'abast i l'afectació que haurà de tenir en determinats tipus d'establiments com a espais globals totalment lliures de fum', les conselleres Sílvia Bonet (PS) i Celina Mandicó (DA) han defensat la iniciativa pels riscos per la salut que provoca el fum de tabac.

Les conselleres han detallat els problemes per a la salut que provoca el tabaquisme passiu, com ara càncer de pulmó, malalties respiratòries cròniques o malalties cardiovasculars, destacant que és la primera causa evitable de malaltia, invalidesa i de mort prematura al món. A més, les parlamentàries han remarcat la conscienciació que hi ha a nivell europeu sobre el tema, i la normativa antitabac que existeix començant només pels països veïns. D'altra banda, consideren que la llei ha de tirar endavant no només per la qualitat de vida de les persones sinó també per reduir la despesa sanitària.

A partir d'ara, s'obre un període de quinze dies per presentar esmenes, i les conselleres ja han anunciat que discutiran amb els agents implicats l'abast de la mesura.