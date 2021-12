La pressió a l'UCI augmenta fins a 14 pacients, tots sota ventilació mecànica

Andorra la VellaMalgrat que Andorra ja comença a tòrcer la corba de contagis de la darrera onada, la pressió sobre l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i la Unitat de Cures Intensives (UCI) continua a l'alça. Segons ha informat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el centre hospitalari acull actualment 39 persones i ha registrat un "important increment de casos greus" durant aquest cap de setmana.

Tant és així que els pacients UCI s'han duplicat des de divendres, passant de 7 fins a 14, i tots ells es troben en situació de ventilació mecànica. A més, dels 14 pacients a l'UCI, 4 són persones vacunades, però amb malalties "que els han fragilitzat", i 10 són persones no vacunades sense cap patologia prèvia d'edats compreses entre els 41 i els 71 anys. Es tracta, per tant, d'una dada que "ens preocupa moltíssim" i que s'espera que s'incrementi al llarg de les properes setmanes. "Seguirem tenint un degoteig de casos a l'UCI majoritàriament de persones no vacunades", ha alertat el ministre.

Aquesta situació ha obligat a haver d'habilitar una altra UCI situada a la primera planta de l'hospital amb capacitat per a 10 persones, i a continuar ajornant totes les intervencions i la cirurgia major ambulatòria en aquells casos que no sigui urgent o oncològica amb la finalitat d'evitar posar més pressió a l'UCI. Així mateix, Benazet ha informat que alguns anestesistes que ara queden alliberats passaran a donar suport a les Unitats de Cures Intensives.

Amb tot plegat el Govern preveu que, tenint en compte la progressió de la primera onada, es pugui arribar a acollir fins a una vintena de persones en aquest espai. Si es donés el cas, seria possible obrir una nova UCI a la sala de reanimació de l'hospital, tot i que el ministre ha alertat de "l'esgotament dels professionals de la salut" i ha fet una nova crida a la vacunació per evitar situacions d'estrès.