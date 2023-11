Els preus triplicats no fan que França tingui menys proporció de fumadors que Andorra

Andorra la VellaL'estratègia francesa per lluitar contra el tabaquisme no està funcionant o, en tot cas, no està aconseguint els resultats esperats. Així es desprén de les dades de l'Organització Mundial de la Salut que indica que més d'un terç dels majors de 15 anys a l'Hexàgon són fumadors. Les xifres són superiors a les d'Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Mònaco o Suïssa.

El fet possiblement més destacat és que el percentatge de fumadors a França es troba en els mateixos nivells que Andorra. I això es produeix tenint en compte que el preu del paquet és el triple a França que al Principat. Les xifres percentuals també són similars a les d'Espanya quan el preu del paquet en aquest cas és la meitat que a França.

El 'fracàs' en l'estratègia de posar el preu del tabac molt més car per disminuir el nombre de fumadors porta a que s'hagi obert el debat sobre la necessitat d'implementar altres mesures. Per exemple, s'analitza la possibilitat de fer com als Estats Units i aplicar sancions milionàries contra les tabaqueres pels perjudicis sanitaris que causa l'addicció al tabac.