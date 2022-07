Previsió de força pluja a l'agost a Andorra i la resta del Pirineu

Andorra la VellaLa previsió a llarg termini de Meteo Pirineus recull que el mes vinent portarà importants quantitats de pluja a Andorra i la resta del Pirineu. L'anàlisi meteorològica indica que hi haurà força dies amb precipitacions i acabarà l'onada de calor que està afectant la serralada durant el mes de juliol. La previsió té una fiabilitat relativa per l'alt nombre de dies que encara falten, però els indicis apunten que l'agost serà molt diferent al mes actual. La imatge feta pública per Meteo Pirineus mostra com la zona pirinenca, la part mediterrània de França i Itàlia tindran força pluja. Per a la major part d'Espanya, però la previsió és de manca de precipitacions.