Previsió de fortes pluges fins dilluns

Andorra la VellaAlerta per un nou episodi de fortes pluges al llarg del cap de setmana arreu de Catalunya i València, i que també tindran afectació al Principat. Així doncs, tot i que les precipitacions, que tornaran a partir d’aquest dissabte al vespre, no tindran la intensitat i virulència de les registrades divendres a Tarragona, des de diversos serveis meteorològics mantenen l’avís per precaució.