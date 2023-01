Previsió de neu pel cap de setmana

Andorra la VellaEls Reis portaran nevades amb un petit decalatge de dos dies. Les previsions fetes públiques per Meteo Pirineus indiquen per diumenge un matí amb precipitacions a bona part del Pirineu i Prepirineu, sent més abundants al vessant sud del Pirineu occidental i més minses com més al nord. Treva cap al migdia, però a la tarda tornen nous ruixats. A la tarda les precipitacions també podran arribar de forma moderada al vessant nord. La cota de neu al matí estarà entorn dels 2.000 metres, però de cara a la tarda i vespre la cota aniria baixant fins als 1.400. Gruixos al Pirineu oriental entre 5 i 10mm, i al Pirineu occidental entre els 10 i 25mm. Ambient fred i humit tota la jornada.

Els reis d'orient 👑 ens porten enguany un bon regal, una nevada moderada ❄️ diumenge que serà més abundant al Pirineu occidental i dilluns al vessant nord! 🍀 Sembla que la inèrcia posterior, serà alternant, anticicló, borrasca.. 😃

