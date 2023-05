La primavera i les al·lèrgies

És ben sabut per a tothom, i més per a qui ho pateix, que la primavera és sinònim d'al·lèrgies. Cada primavera és un món, és a dir, cada any es viu de manera diferent, però els esternuts constants, la secreció nasal i els ulls plorosos són una constant quan les pol·linitzacions entren en plena efervescència. Segons diuen els experts, enguany la temporada d'al·lèrgies al pol·len s'ha iniciat més tard de l'habitual, però seran més fortes en comparació a altres anys.

Davant aquesta situació que es presenta, els professionals de la Farmàcia Mallol d'Epizen ens donen alguns consells per com prevenir les al·lèrgies i com conviure amb ella.

La Farmàcia Mallol d'Epizen ens explica alguns dels símptomes més freqüents de les al·lèrgies

També és molt important saber a quin tipus de pol·len es té al·lèrgia, ja que l'estació pol·línica de cada planta és diferent. Per exemple, avui dia és quan les concentracions elevades de pol·len de gramínia (maig a juliol) es troben al seu màxim, però no tothom es veu afectat per aquest tipus de pol·len. D'aquí la importància de quin mal patim i això només es pot saber si ens fem les proves mèdiques que ho detecten. I com podem saber els nivells de les concentracions de pol·len a Andorra? A través dels informes setmanals que publica Govern d'Andorra.

Evitar el pol·len durant aquesta temporada és molt complicat, ja que no es pot defugir de l'aire. No obstant això, podem anar amb compte amb un seguit de qüestions: