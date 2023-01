La privatització de molts aparcaments a la Massana deixa la resta sense lloc

La MassanaEl comú de la Massana ha enfurismat a alguns veïns de la zona de Besillosa i voltants en decidir convertir les places d'aparcament d'aquests carrers petits on normalment només entren els veïns en aparcaments privats cobrant un lloguer. Les dures crítiques arriben perquè hi ha menys places que veïns en el conjunt dels carrers afectats que són els dels Ocells, Doctor Vilanova i la Creueta. el comú es defensa dient que el canvi va ser presentat a tots els veïns que van assistir a l'exposició del pla d'embelliment. I que el conseller Josep Agell va anar a veure tots els veïns (encara que alguns no hi eren a casa) per demanar qui volia plaça i explicar el cost de cadascuna.

La principal queixa arriba perquè, segons les fonts consultades, les places en cas de voler limitar l'aparcament a certs vehicles hauria de ser a tots els veïns i no afavorir als que estan disposats a pagar. El comú ha convertit un carrer en un 'pàrquing comunal' amb un abonament mensual. Ara, les places a vegades estan buides i ningú pot aparcar fora del que ha pagat. I el sistema, a més, encara és més injust, segons les mateixes fonts, perquè no hi ha places per a tots els veïns en cas que tots ells desitgin una plaça d'aparcament. Per exemple, al carrer dels Ocells hi ha una dotzena de vehicles en tres cases i un bloc de quatre aparcaments i només quatre places. Les quatre han estat per als apartaments. El comú, però ha mantingut el criteri i les places 'privades' al carrer, tot i les queixes.