Els problemes dels temporers transformats en cançó-paròdia

Andorra la VellaS'han fet diferents paròdies sobre la Bizarrap Sessións 52, una de les cançons del productor argentí Bizarrap i l'artista espanyol Quevedo que ha triomfat durant l'estiu a les grans plataformes de consum de música. S'ha utilitzat per fer símils futbolístics, polítics, etc. Tot i això, uns usuaris han decidit fer una paròdia del tema per explicar la situació dels temporers llatins quan migres a altres països, com Andorra, durant la temporada d'hivern.