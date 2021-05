El procediment simplificat representa el 25% de les llicències urbanístiques demanades el darrer any

Andorra la VellaFa tot just un any, el Govern va aprovar la modificació del reglament de la construcció. Entre altres aspectes, el nou text incorporava la possibilitat de sol·licitar una llicència urbanística a través del procediment simplificat. Aquest mecanisme és obligatori per obtenir aquelles llicències relacionades amb obres de canvi d'ús, de modificació o d'habitatges unifamiliars. Així, segons ha explicat a l'Agència de Notícies Andorrana (ANA) el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, des que es va aprovar la modificació, un 25% de les sol·licituds s'han fet mitjançant aquest procediment. Es tracta d'una xifra celebrada per l'executiu tenint en compte que la mesura tenia com a finalitat facilitar els tràmits a l'hora de dur a terme obres o reformes en un habitatge.

Torres ha assegurat que durant aquest temps, tot i la pandèmia, "la tendència d'entrada de projectes està sent molt important", però tot i això, ha manifestat que "no puc assegurar que sigui perquè hàgim implementat el procediment simplificat". En tot cas, des d'Ordenament Territorial se celebra que "és molt més senzill poder obtenir una llicència urbanística ara" que no pas "fa sis mesos". En aquest sentit, cal recordar que el procediment simplificat ofereix a l'administrat la possibilitat de disposar d'un permís d'obra immediat sempre que s'adreci al comú corresponent amb tota la documentació requerida i no es tracti d'una edificació que es trobi en una zona de risc. Posteriorment, el comú disposa de tres mesos "per verificar si hi ha, o no, algun problema amb aquesta obra".

També relacionat amb la modificació del reglament de la construcció i els edificis inacabats, en què es va establir un període transitori de divuit mesos per fer els acabaments externs abans de procedir a l'enderrocament, Torres ha confirmat tenir constància "d'alguns edificis que s'han enderrocat i d'altres que han entrat sol·licituds per poder-los finalitzar". Malgrat que no se sap la dada concreta sobre quantes estructures inacabades hi ha actualment, el ministre va indicar a mitjans del 2020 que es tractaria d'una dotzena. Així mateix, la mesura va permetre, segons explica el ministre, que s'autoritzés la construcció de 183 habitatges que es destinaran al lloguer. Quant a la modificació sobre els moviments de terres, que tenia com a objectiu no permetre fer un desmunt si no se sap què es farà en aquella zona després i evitar així esllavissades com la de la Portalada, Torres ha reconegut que va ser "una aposta molt important" consensuada amb actors de tots els sectors.

Inspecció i control

A l'últim, des d'Ordenament Territorial també es van plantejar canvis pel que fa als ancoratges. L'objectiu principal "és establir els procediments d'inspecció i control d'aquests ancoratges en fase constructiva i regular la revisió i el manteniment periòdic", fent, a més, un seguiment del seu comportament. La idea, per tant, és obligar l'administrat a vetllar per l'estat dels ancoratges que pugui col·locar, ja que, al final, "acaben sent perillosos si no es fa un manteniment adequat". Aquesta, precisament, "és molt probablement una de les causes, segons han dit els informes tècnics, que provoquen despreniments i esllavissades", com va ser el cas de la Portalada. Amb tot, Torres ha dit que a hores d'ara "el que tenim és un esborrany del reglament i encara no està aprovat".