El procés del giny al Carroi continua malgrat el recurs administratiu contra el plec de bases

Andorra la VellaEls comuns d'Andorra la Vella i la Massana han confirmat que en aquests moments hi ha a tràmit un recurs administratiu contra el plec de bases per a la concessió administrativa, construcció i explotació del telefèric del pic de Carroi però que aquesta circumstància "no priva" la continuació del concurs que ha de permetre desenvolupar, defensen, "un projecte turístic de futur per al país".

Des dels dos comuns defensen que "tenint en compte l’envergadura del projecte, es va redactar un plec de bases rigorós i que assegurés tant l’eficiència de les finances comunals en la concessió d’aquest projecte com la solvència de l’empresa concessionària". En aquest sentit, remarquen que "els criteris emprats pretenen garantir la viabilitat del projecte".

Cal recordar que el 15 de març els consells de comú de la Massana i Andorra la Vella van aprovar el plec de bases per licitar la concessió del telefèric que ha d’unir, en una primera fase, la capital amb el pic de Carroi, i, en una segona, la connexió amb l’estació d’esquí de Pal. Les empreses tenen fins a mitjans de juliol per presentar les seves ofertes. Les propostes que es presentin al concurs se sotmetran a informació pública. També cal afegir que un cop licitat el concurs, es preveu que l’empresa adjudicatària construeixi el giny i les infraestructures complementàries en un termini de dos anys i mig. La Massana disposarà d’un període de fins a quatre anys per executar la segona fase de connexió entre el pic i Pal.